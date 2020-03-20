2020-03-20T16:20:07+03:00
Общество

Первая группа курсантов военно-морской академии Калининграда отправилась в Москву для подготовки к параду

79 курсантов и офицеров вылетели в Москву самолетом военно-транспортной авиации
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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Первая группа курсантов и офицеров калининградского филиала военно-морской академии отправилась в Москву для подготовки в Параду Победы. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

79 курсантов и офицеров вылетели в Москву самолетом военно-транспортной авиации. В общей сложности на парад в столицу отправятся более 450 курсантов 1,2,3 и 4 курсов и офицеров калининградского филиала академии.

«Подготовка к параду в институте началась в ноябре 2019 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 100 километров», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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