В Зеленоградске 23 марта откроют новый автобусный павильон с зарядками для смартфонов

20 Март 2020 2020-03-20T16:19:20+03:00

Остановка будет даже подсвечиваться по ночам

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградске с 23 марта конечная остановка межмуниципальных автобусных маршрутов будет расположена на обновленной привокзальной площади. Официально откроется новый автобусный павильон.

Как сообщает администрация Зеленоградска, «он оборудован скамейками для отдыха пассажиров, энергосберегающим освещением и розетками для подзарядки мобильных устройств».

.Фото: Администрация Зеленоградска

Отмечается, что на этой же новой остановке будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров автобусы международных маршрутов.

Расписание движения автобусов останется при этом без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU