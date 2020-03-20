2020-03-20T16:19:20+03:00
Общество

В Зеленоградске 23 марта откроют новый автобусный павильон с зарядками для смартфонов

Остановка будет даже подсвечиваться по ночам
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске с 23 марта конечная остановка межмуниципальных автобусных маршрутов будет расположена на обновленной привокзальной площади. Официально откроется новый автобусный павильон.

Как сообщает администрация Зеленоградска, «он оборудован скамейками для отдыха пассажиров, энергосберегающим освещением и розетками для подзарядки мобильных устройств».

. Фото: Администрация Зеленоградска

.Фото: Администрация Зеленоградска

Отмечается, что на этой же новой остановке будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров автобусы международных маршрутов.

Расписание движения автобусов останется при этом без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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