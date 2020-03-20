В Зеленоградске 23 марта откроют новый автобусный павильон с зарядками для смартфонов
В Зеленоградске с 23 марта конечная остановка межмуниципальных автобусных маршрутов будет расположена на обновленной привокзальной площади. Официально откроется новый автобусный павильон.
Как сообщает администрация Зеленоградска, «он оборудован скамейками для отдыха пассажиров, энергосберегающим освещением и розетками для подзарядки мобильных устройств».
.Фото: Администрация Зеленоградска
Отмечается, что на этой же новой остановке будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров автобусы международных маршрутов.
Расписание движения автобусов останется при этом без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU