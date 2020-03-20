2020-03-20T16:47:58+03:00
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В аптеки Калининграда поступила первая партия медицинских масок

Сейчас их продают по три штуки в одни руки
Ольга Гончарова
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг на пункте пропуска растомаживали фуру с первой партией одноразовых масок из большой России. Товар шел в сеть «Аптека для бережливых». На оформление груза на нашей таможне ушло довольно много времени, только в пятницу маски, а это 10 тысяч штук, начали развозить по 12 аптекам Калининграда.

- В нашей аптеке на улице Нарвской уже началась продажа. Отпуск по 3 маски в одни руки, цена за маску 25 рублей. Покупатели, конечно, говорят, что дорого. Но мы не можем снизить цену, так как закупочная стоимость 23 рубля, - объяснила «Комсомолке» региональный директор сети «Аптека для бережливых» Светлана Долгова. – Кто поставщик товара – коммерческая тайна. Отмечу, что на следующей неделе будут новые поставки в область одноразовых медицинских масок в наши аптеки. Груз уже направляется в наш регион.

По словам Светланы Долговой, есть дефицит асептических (антимикробных) средств для дезинфекции рук и предметов обихода:

- У нас имеется в наличии в аптеке на улице Брамса небольшой запас дешевого хлоргекседина. Есть более дорогие препараты - миромистин, антисептикина основе гидрохлорида.

Добавим, что в настоящий момент работники торговли, сферы услуг, медицины не обеспечены необходимом количестве средствами индивидуальной защиты, население также не имеет возможности без проблем купить медицинские маски даже по высокой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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