2020-03-20T16:37:29+03:00
Общество

«Мусорный оператор» призвал калининградцев не посещать их офис

Предприятие рекомендует пользоваться их сайтом
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Госпредприятие «Единая система обращения с отходами» призывает калининградцев приостановить личное посещение офисов предприятия и пользоваться удаленными сервисами – посредством официального сайта и многоканальной телефонной линии. Об этом сообщает пресс-служба «мусорного оператора».

С понедельника, 23 марта, для урегулирования экстренных случаев в центре обслуживания клиентов на ул. Озерная, д. 33 будет работать только одно окно по приему потребителей.

«Представительства «ЕСОО» в городах области будут продолжать работать в обычном режиме, однако в связи с принятием мер, направленных на предупреждение распространения неблагополучной эпидемиологической обстановки, общая скорость обслуживания потребителей существенно сократится», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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