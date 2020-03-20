На участке пр. Победы, где сбили насмерть 11-летнюю девочку, установили шумовые полосы

20 Март 2020 2020-03-20T16:47:55+03:00

Смертельное ДТП произошло в конце января этого года

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На Калининграде на участке проспекта Победы, где сбили насмерть 11-летнюю школьницу, установили шумовые полосы.

Напомним, 25 января, водитель «Ауди» сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда 11-летняя девочка погибла на месте происшествия, ее маму с травмами доставили в реанимацию.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД выявили недостаточное и неисправное наружное электрическое освещение проезжей части, где произошла трагедия. Администрация Калининграда получила соответствующее предписание на восстановление освещения на световых опорах данного участка дороги.

Также управление ГИБДД собиралось внести предписание по оборудованию опасного пешеходного перехода светофором, однако потом решили установить на этом участке шумовые полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU