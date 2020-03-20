В Калининградской области уже трое суток подряд не выявляют новые случаи коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T17:42:55+03:00

Более того, в пятницу в Калининграде был выписан нулевой пациент с коронавирусом

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За сутки в России было выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших новым коронавирусом в России выросло до 253 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

33 случая зарегистрированы в Москве, шесть - в Якутии, по четыре - в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному - в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях

В Калининградской области новые случаи не выявляются уже в течение трех суток.

Сейчас в регионе официально подтверждено пять случаев заболевания. При этом, в эту пятницу в Калининграде был выписан нулевой пациент – 40-летняя женщина, которую 7 марта поместили в больницу карантине в области находятся 711 человек, днем ранее под медицинским наблюдением было 507 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU