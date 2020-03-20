2020-03-20T17:35:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Поездку ветеранов на воинский мемориал в польский Бранево отменили из-за коронавируса

Выезд был запланирован на 25 апреля
Ольга Гончарова
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Традиционная памятная акция официальной делегации правительства Калининградской области, ветеранов Великой Отечественной войны, журналистов, школьников и байкеров в польском городе Бранево отменяется из-за эпидемии короновируса у наших соседей.

Поездка была согласована с польской стороной на 25 апреля. В пятницу, 20 марта, стало известно, что мероприятие в честь 75-летия Победы Красной армии над фашистской Германией не состоится. Об этом организаторов мероприятия уведомила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

Напомним, в Бранево находится крупнейший в Европе мемориал бойцам Красной армии. Здесь покоятся более 30 тысяч наших солдат и офицеров погибших в боях в Восточной Пруссии. Мемориальная акция проводилась ежегодно с 2010 года, в ней участвовало с нашей стороны несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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