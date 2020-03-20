2020-03-20T17:35:26+03:00
Происшествия

Калининградка спустила все украденные деньги в секс-шопе

Женщина перевела на свой счет 8 тысяч рублей с отставленного без присмотра смартфона
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

А ведь все началось с рядового (по нынешним временам), казалось бы, сообщения. В полицию Калининграда обратился горожанин, который заявил, что с принадлежащей ему банковской карты похищены деньги.

Полицейские вычислили воровку – ранее судимую 30-летнюю женщину. Именно она в тот роковой вечер поехала вместе с потерпевшим и прочими друзьями в один из ночных клубов города. И, увидев оставленный без присмотра смартфон, быстренько перевела с него 8 тысяч рублей на свой интернет-кошелек. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, эти деньги преступница потратила, как это формулируется в официальных бумагах, «на собственные нужды». Но какие! Как стало известно из достоверных источников, калининградка от души закупилась в магазине для взрослых.

И за это буйство плоти давать 6 лет в «зоне»? Помилосердствуйте, граждане судьи!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти собирают информацию о калининградцах, которые не могут вернуться из-за закрытия границ
С 1 апреля в Калининградской области будут повышены социальные пенсии
На ул. Б. Хмельницкого в Калининграде сбили 8-летнего мальчика
Прокуратура потребовала защитить от разрушения водонапорную башню в пос. Корнево
В Калининграде пенсионерка задушила 83-летнюю соседку по дому
Калининградец пырнул ножом бывшего одноклассника за школьные обиды
В Калининграде вор попался на единственном похищенном долларе
Спортсменка из Мамоново выиграла два серебра первенства России по пауэрлифтингу
Калининградка спустила все украденные деньги в секс-шопе
Поездку ветеранов на воинский мемориал в польский Бранево отменили из-за коронавируса
В Калининградской области уже трое суток подряд не выявляют новые случаи коронавируса
На участке пр. Победы, где сбили насмерть 11-летнюю девочку, установили шумовые полосы
«Мусорный оператор» призвал калининградцев не посещать их офис
В аптеки Калининграда поступила первая партия медицинских масок
В Зеленоградске 23 марта откроют новый автобусный павильон с зарядками для смартфонов
Первая группа курсантов военно-морской академии Калининграда отправилась в Москву для подготовки к параду
В Калининграде водителя «Ягуара» обязали выплатить 400 тысяч за поврежденную рекламную конструкцию
С центрального входа в Калининградский зоопарк убрали всех животных
Жительница Немана получила 9 лет колонии за жестокое убийство знакомого
В Калининграде задержали находящегося в федеральном розыске жителя Махачкалы
Полуфинальный матч калининградского «Локомотива» и «Уралочки» отменен
В Калининграде «Почта России» частично переходит на удаленный режим работы
В Калининграде на ул. Портовой горела плавучая мастерская
Обиженный калининградец угрожал мужчине пистолетом
Прогноз: пик экономического кризиса Калининградская область пройдет в апреле
Стало известно, будут ли закрывать на карантин Куршскую косу