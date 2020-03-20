Калининградка спустила все украденные деньги в секс-шопе
А ведь все началось с рядового (по нынешним временам), казалось бы, сообщения. В полицию Калининграда обратился горожанин, который заявил, что с принадлежащей ему банковской карты похищены деньги.
Полицейские вычислили воровку – ранее судимую 30-летнюю женщину. Именно она в тот роковой вечер поехала вместе с потерпевшим и прочими друзьями в один из ночных клубов города. И, увидев оставленный без присмотра смартфон, быстренько перевела с него 8 тысяч рублей на свой интернет-кошелек. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, эти деньги преступница потратила, как это формулируется в официальных бумагах, «на собственные нужды». Но какие! Как стало известно из достоверных источников, калининградка от души закупилась в магазине для взрослых.
И за это буйство плоти давать 6 лет в «зоне»? Помилосердствуйте, граждане судьи!
ИСТОЧНИК KP.RU