Спортсменка из Мамоново выиграла два серебра первенства России по пауэрлифтингу
Архангельск принял юношеские соревнования по силовому троеборью среди ведущих представителей отечественных школ пауэрлифтинга, собрав 500 спортсменов со всей России.
Среди девушек 14-18 лет неплохой результат показала Арина Демидова из Мамоново.
Как сообщает региональное минспорта, присев со штангой весом 120 кг, Арина (ее личный вес 55 кг) отжала от груди 95 кг и выполнила становую тягу массой 130 кг.
Итог – серебро и отбор в состав сборной страны на первенство Европы.
Интересно, что на недавнем аналогичном российском соревновании по жиму штанги лежа наша спортсменка выиграла два золота, серебро и бронзу.
ИСТОЧНИК KP.RU