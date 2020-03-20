Спортсменка из Мамоново выиграла два серебра первенства России по пауэрлифтингу

20 Март 2020 2020-03-20T17:54:13+03:00

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Архангельск принял юношеские соревнования по силовому троеборью среди ведущих представителей отечественных школ пауэрлифтинга, собрав 500 спортсменов со всей России.

Среди девушек 14-18 лет неплохой результат показала Арина Демидова из Мамоново.

Как сообщает региональное минспорта, присев со штангой весом 120 кг, Арина (ее личный вес 55 кг) отжала от груди 95 кг и выполнила становую тягу массой 130 кг.

Итог – серебро и отбор в состав сборной страны на первенство Европы.

Интересно, что на недавнем аналогичном российском соревновании по жиму штанги лежа наша спортсменка выиграла два золота, серебро и бронзу.

ИСТОЧНИК KP.RU