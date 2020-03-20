В Калининграде вор попался на единственном похищенном долларе

20 Март 2020 2020-03-20T17:56:16+03:00

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Одна из жительниц Калининграда настолько от души повеселилась в ночном клубе, что, с неохотой уезжая из него, забыла свою сумочку. С деньгами!

Если конкретно, в клатче лежали 7 тысяч отечественных рублейи 1 (один) доллар США. Когда, спохватившись, дама развернула свое такси и приехала обратно в заведение, сумочки как не бывало. Пришлось просить о помощи полицейских.

Правоохранители первым делом опросили персонал клуба. А второе дело им уже не потребовалось. Ибо нашелся только один идиот, попытавшийся в тот вечер расплатиться иностранными дензнаками. И его, конечно, запомнили. Дальше все было уже совсем просто. Установив приметы подозреваемого, оперативники угрозыска вскоре его задержали. Вор сознался во всем, подтвердив, что все похищенные рубли потратил в том же клубе, почему и был вынужден попытаться пустить в ход валютные резервы.

ИСТОЧНИК KP.RU