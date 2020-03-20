Калининградец пырнул ножом бывшего одноклассника за школьные обиды
В больницу Правдинска был доставлен местный житель, у которого медики диагностировали ножевое ранение в грудь. К счастью, для жизни не опасное – всего лишь легкий вред здоровью.
Тем не менее, полицейские, конечно, заинтересовались этой историей и подробно опросили раненого. Тот сообщил, что его пырнул бывший одноклассник по ходу совместного распития алкогольной продукции. Оказывается, соученик вдруг припомнил, как собутыльник когда-то шпынял его в школе. И, руководствуясь правилом «кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба), вынул клинок…
Поножовщика уже нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Там всего до 2 лет «зоны», но и этот срок нужно еще отсидеть.
ИСТОЧНИК KP.RU