Калининградец пырнул ножом бывшего одноклассника за школьные обиды

20 Март 2020 2020-03-20T18:35:02+03:00

Сначала мужчины вместе выпивали, а потом один из них припомнил кое-что из прошлого

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В больницу Правдинска был доставлен местный житель, у которого медики диагностировали ножевое ранение в грудь. К счастью, для жизни не опасное – всего лишь легкий вред здоровью.

Тем не менее, полицейские, конечно, заинтересовались этой историей и подробно опросили раненого. Тот сообщил, что его пырнул бывший одноклассник по ходу совместного распития алкогольной продукции. Оказывается, соученик вдруг припомнил, как собутыльник когда-то шпынял его в школе. И, руководствуясь правилом «кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба), вынул клинок…

Поножовщика уже нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Там всего до 2 лет «зоны», но и этот срок нужно еще отсидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU