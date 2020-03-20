2020-03-20T18:52:11+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионерка задушила 83-летнюю соседку по дому

Причиной конфликта между женщинами стала надстройка, возведенная одной из них
Игорь ОРЕХОВ
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«Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» - сказал бы по этому поводу мессир Воладн из самого известного романа Михаила Булгакова.

Днем 19 марта жительница Московского района Калининграда буквально не на жизнь, а на смерть схватилась со своей соседкой по дому. Причиной стала надстройка, возведенная в той части здания, что принадлежала 61-летней горожанке. Ее противнице было 83, и вряд ли она могла оказать достойное сопротивление, когда ее повалили на пол и принялись душить.

Сделав свое дело, убийца сама позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Чуть позже, будучи доставленной в отдел внутренних дел, оформила явку с повинной, рассказав обо всем уже в подробностях.

- Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной гражданки меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в Следственном управлении СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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