2020-03-20T19:12:53+03:00
Общество

Прокуратура потребовала защитить от разрушения водонапорную башню в пос. Корнево

В ходе проверки было установлено, что входная дверь в башню взломана
Виктор Сергеев
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Прокуратура Багратионовского района потребовала от местных властей принять меры по сохранению объекта культурного наследия – водонапорной башни в поселке Корнево. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что входная дверь в башню взломана, а свободный доступ в помещение может явиться причиной уничтожения или разрушения объекта культурного наследия.

Чтобы мотивировать чиновников, прокурор района направил иск в суд, с требование возложить на администрацию обязанности принять меры к сохранности башни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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