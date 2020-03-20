Прокуратура потребовала защитить от разрушения водонапорную башню в пос. Корнево
В ходе проверки было установлено, что входная дверь в башню взломана
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Прокуратура Багратионовского района потребовала от местных властей принять меры по сохранению объекта культурного наследия – водонапорной башни в поселке Корнево. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что входная дверь в башню взломана, а свободный доступ в помещение может явиться причиной уничтожения или разрушения объекта культурного наследия.
Чтобы мотивировать чиновников, прокурор района направил иск в суд, с требование возложить на администрацию обязанности принять меры к сохранности башни.
ИСТОЧНИК KP.RU