На ул. Б. Хмельницкого в Калининграде сбили 8-летнего мальчика

20 Март 2020 2020-03-20T19:25:21+03:00

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Днем в пятницу, 20 марта, в Калининграде в ДТП пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Школьник перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода и ударился в дверь проезжающего автомобиля.

На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован в детскую областную больницу на обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU