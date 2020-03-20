С 1 апреля в Калининградской области будут повышены социальные пенсии

20 Март 2020 2020-03-20T19:31:12+03:00

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Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1 процента. Очевидно, что это связано с увеличением инфляции, падением рубля, ростом цен. В Калининградской области повышение коснется 19 тысяч 359 пенсионеров, в том числе 17 тысяч 569 получателей социальных пенсий.

- Одновременно с индексацией социальных пенсий будут повышены пенсии военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, - сообщила управляющая отделением ПФР по Калининградской области Светлана Малик.

Размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличивается на 773 рубля, после повышения составит 13 тысяч 454,64 рубля. Социальная пенсия инвалидов I группы в результате индексации увеличивается на 644 рубля, и её размер составит 11 тысяч 212,36 рубля.

Размеры пенсий по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителям блокадного Ленинграда», на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, определяются с повышением на 1 тысячу 868,72 рубля на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более, чем на трех членов.

ИСТОЧНИК KP.RU