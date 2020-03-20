Власти собирают информацию о калининградцах, которые не могут вернуться из-за закрытия границ

20 Март 2020 2020-03-20T20:00:01+03:00

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Большая часть калининградцев, которые наносили визиты в страны ближнего зарубежья, разумно успели вернуться домой. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

«Информации много, случаев много, но не так много, как можно было представить. Самая сложная ситуация с дальним зарубежьем, и там, где были вылеты из аэропортов стран, которые сейчас закрыли границы. Собственно, эпидемия застала наших мобильных земляков во многих далёких дестинациях. Да и с недалёкими не проще, учитывая наше с вами эксклавное положение, я про ситуацию с поездами, - написала Иванова. - Всё это я к чему? Если знаете о ком-то, кто застрял, не может вылететь, доехать, доплыть - информируйте нас. Там, где не сможем предложить быстрых решений, будем связываться с нашими дипломатами, они всегда готовы помочь. И - спокойствие, только спокойствие тут в помощь».

Она добавила, что представительство МИД в Калининграде работает в режиме «горячей» линии. Информацию о «задержавшихся» калининградцах собирают так же на «горячей» линии Министерства по культуре и туризму 88002005539 (это Туристическо-информационный Центр), с постоянным обменом с Представительством МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU