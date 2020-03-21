2020-03-21T10:20:58+03:00
Политика

Поляки обеспокоились скорым появлением новой российской РЛС под Калининградом

Станция «Контейнер», по мнению военных специалистов, будет держать Европу «под колпаком»
Игорь ОРЕХОВ
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Польский информационный ресурс Onet сообщил о возможностях российской радиолокационной станции «Контейнер», которая в скором времени появится на территории Калининградской области.

В декабре прошлого года первый из таких радаров заступил на боевое дежурство в Мордовии. Вторая РЛС призвана дополнить уже введенную в эксплуатацию станцию, существенно повысив точность отслеживания целей в небе Европы.

Особенность РЛС нового поколения заключается в том, что в радиусе 3 тысяч километров она способна засекать объекты, находящиеся за изгибом земной поверхности. Это могут быть взлетающие самолеты или запуски ракет. По мнению польского СМИ, «Контейнер» станет «колпаком», который накроет всю Европу.

«Россия хочет установить несколько таких радаров, которые создадут масштабное радиолокационное поле для отслеживания возможных авиационных или ракетных атак», - отмечается в публикации.

Известно, что в дальнейшем российская система предупреждения о ракетном нападении обзаведется «Контейнерами» еще и в Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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