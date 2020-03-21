Калининградец убил одного приятеля и едва не убил другого ножкой от табуретки

21 Март 2020 2020-03-21T10:30:43+03:00

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Центральный районный суд Калининграда постановил приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном что в ночь на 27 февраля прошлого года в квартире одного из домов по улице Комсомольской. Там по ходу застолья один из его участников избил собутыльников руками, ногами, деревянной табуреткой, а потом и отломившейся от нее ножкой. В результате один из потерпевших через неделю скончался в больнице, а другой выжил лишь благодаря титаническим усилиям врачей.

Подсудимый твердил: мол, ничего не помнит, кроме того, что убивать никого не хотел. Нашлись и смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, признание вины в ходе предварительного расследования и частичное признание вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья. И совсем не нашлось обстоятельств, отягчающих преступление. Кстати, это был уголовный дебют калининградца, за который теперь придется отсидеть в колонии строгого режима 12 полных лет и еще полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU