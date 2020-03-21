2020-03-21T10:59:05+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец едва не задушил 13-летнюю дочь

Девочку сумела спасти ее тетя, которая затем позвонила в полицию
Игорь ОРЕХОВ
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В поселке Взморье Светловского городского округа 58-летний местный житель пришел домой пьяным, что для него было вполне себе обычным делом. Только на сей раз сельчанина встретила на пороге дома его 13-летняя дочь, которая высказала папаше все, что думает о его образе жизни. В родителе неожиданно проснулся педагог, и он решил напомнить малявке, кто есть кто в этой семье. Повалил ребенка на землю и принялся душить, угрожая вообще предать лютой смерти. И если бы не вовремя вмешавшаяся тетя девочки, еще не известно, чем бы все закончилось.

Вырвав племянницу из лап осатаневшего родственника, тетушка решила этим не ограничиваться и позвонила в полицию.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних приняты меры к привлечению отца и матери потерпевшей к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Подозреваемый вину признал полностью, в отношении него органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК России «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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