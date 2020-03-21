2020-03-21T11:39:58+03:00
Происшествия

Калининградка дважды обворовала 78-летнего возлюбленного

Сначала женщина угнала у своего друга электровелосипед, а потом похитила деньги
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Светловского городского округа обратился 78-летний местный житель, который сообщил, что у него украли 8 тысяч рублей. Кто именно тиснул денежку, сотрудники угрозыска установили быстро – вором, точнее, воровкой оказалась 41-летняя дама, приятная во многих отношениях и до этого в уголовке не замеченная.

Обстоятельства совершения преступления, в общем, вполне банальны. По ходу совместного распития спиртных напитков в квартире потерпевшего его возлюбленная подруга улучила момент и залезла в карман хозяйской куртки. Но пока шло расследование, сыщики выявили еще один любопытный факт – после того как при обыске на дому у подозреваемой обнаружили не принадлежащий ей электровелосипед.

Было установлено, что до того при схожих обстоятельствах та же мадам угнала вышеуказанное средство передвижения у своего покровителя. Который догадывался, кто именно приделал велику ноги в дополнение к колесам, но угонщицу пожалел и писать заяву в полицию тогда не стал. Отблагодарить пенсионера за проявленное великодушие светловчанка не замедлила…

ИСТОЧНИК KP.RU

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