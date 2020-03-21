Состояние калининградцев, заразившихся коронавирусом, оценивается как стабильное

21 Март 2020 2020-03-21T12:31:16+03:00

В больнице остаются четыре человека, еще более 700 находятся в режиме самоизоляции

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По данным на субботу, 21 марта, четверо жителей Калининградской области, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, остаются в инфекционной больнице. Одна переболевшая - 40-летняя женщина, посетившая Милан, - в пятницу была выписана из стационара.

- Состояние находящихся в больнице пациентов не ухудшилось, - сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Калининградской области по борьбе с коронавирусом Дмитрий Лысков, добавив, что в субботу днем будут свежие данные об эпидемиологической обстановке в Калининградской области.

Отметим, что на карантине и в режиме самоизоляции в настоящее время находятся более 700 калининградцев, посетивших неблагополучные с точки зрения распространения коронавируса страны, либо вступавшие в контакт с этими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU