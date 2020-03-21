2020-03-21T12:31:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Состояние калининградцев, заразившихся коронавирусом, оценивается как стабильное

В больнице остаются четыре человека, еще более 700 находятся в режиме самоизоляции
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным на субботу, 21 марта, четверо жителей Калининградской области, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, остаются в инфекционной больнице. Одна переболевшая - 40-летняя женщина, посетившая Милан, - в пятницу была выписана из стационара.

- Состояние находящихся в больнице пациентов не ухудшилось, - сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Калининградской области по борьбе с коронавирусом Дмитрий Лысков, добавив, что в субботу днем будут свежие данные об эпидемиологической обстановке в Калининградской области.

Отметим, что на карантине и в режиме самоизоляции в настоящее время находятся более 700 калининградцев, посетивших неблагополучные с точки зрения распространения коронавируса страны, либо вступавшие в контакт с этими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Калининградом уголовник ограбил 18-летнюю девушку
В районе места смертельного ДТП в Калининграде установили шумовые полосы
Состояние калининградцев, заразившихся коронавирусом, оценивается как стабильное
Калининградка дважды обворовала 78-летнего возлюбленного
Пьяный калининградец едва не задушил 13-летнюю дочь
Калининградец убил одного приятеля и едва не убил другого ножкой от табуретки
Поляки обеспокоились скорым появлением новой российской РЛС под Калининградом
Власти собирают информацию о калининградцах, которые не могут вернуться из-за закрытия границ
С 1 апреля в Калининградской области будут повышены социальные пенсии
На ул. Б. Хмельницкого в Калининграде сбили 8-летнего мальчика
Прокуратура потребовала защитить от разрушения водонапорную башню в пос. Корнево
В Калининграде пенсионерка задушила 83-летнюю соседку по дому
Калининградец пырнул ножом бывшего одноклассника за школьные обиды