В районе места смертельного ДТП в Калининграде установили шумовые полосы

21 Март 2020 2020-03-21T13:00:23+03:00

Теперь водителям волей-неволей придется сбрасывать скорость на данном участке. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В районе АЗС «Рос&Нефть» на проспекте Победы в Калининграде установили шумовые полосы. Об этом сообщает сообщество автомобилистов Калининградской области.

Напомним, в конце января этого года на нерегулируемом переходе у дома № 229 по проспекту Победы в вечернее время автомобиль «Ауди-80» сбил пересекавших дорогу женщину с 11-летней дочкой. Школьница погибла на месте, ее мать получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU