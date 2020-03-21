В районе места смертельного ДТП в Калининграде установили шумовые полосы
Искусственные неровности появились на участке, где водители зачастую превышают установленную скорость
Теперь водителям волей-неволей придется сбрасывать скорость на данном участке.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В районе АЗС «Рос&Нефть» на проспекте Победы в Калининграде установили шумовые полосы. Об этом сообщает сообщество автомобилистов Калининградской области.
Напомним, в конце января этого года на нерегулируемом переходе у дома № 229 по проспекту Победы в вечернее время автомобиль «Ауди-80» сбил пересекавших дорогу женщину с 11-летней дочкой. Школьница погибла на месте, ее мать получила тяжелые травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU