2020-03-21T13:15:20+03:00
Происшествия

Под Калининградом уголовник ограбил 18-летнюю девушку

Юная жительница Черняховска в одиночестве шла ночью по улице города
Игорь ОРЕХОВ
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Ночь, Черняховск и одинокая девушка на местной улице Суворова. В принципе, уже можно догадаться, чем все закончится.

Конечно, 18-летняя горожанка не смогла отстоять свою сумочку, которую стал вырывать из рук прохожей выскочивший из-за угла незнакомый здоровяк. Завладев ридикюлем, крупный грабитель скрылся в темноте, а потерпевшая отправилась в полицию.

Опросив заявительницу, стражи порядка выяснили приметы преступника, и вскоре он был задержан. При обыске на дому 32-летнего черняховца нашлась и похищенная сумочка – увы. Уже без денег, которые грабитель успел потратить (долго ли умеючи). Мужику теперь грозят 4 года в «зоне». Хотя к таким условиям до этого уже трижды судимому уголовнику не привыкать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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