На дорогах Калининграда пострадали 8-летний мальчик и 28-летний мужчина

21 Март 2020 2020-03-21T13:34:53+03:00

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В пятницу, 20 марта на территории Калининграда автомобилями были сбиты двое пешеходов.

О первом из этих ДТП «Комсомолка» уже сообщала. В 15:40 на улице Богдана Хмельницкого 8-летний мальчик в процессе игры решил убежать от других детей на другую сторону дороги. Пешеходный переход при этом пацан, естественно, проигнорировал. И в результате на бегу врезался в переднюю водительскую дверь КИА к ужасу водителя машины. Юный нарушитель ПДД получил травмы.

А уже в начале десятого часа вечера на Восточной эстакаде водитель «Фольксвагена», двигавшийся в направлении улицы Ялтинской, не смог разминуться с пешим участником дорожного движения, также решившим пересечь проезжую часть вне «зебры» и светофоров. Причем это был уже не мальчик, но 28-летний мужчина. Его в результате пришлось госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU