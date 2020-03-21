2020-03-21T15:35:39+03:00
Общество

В Калининградской области резко похолодает

Ночью температура опустится ниже нуля
Кирилл Алексеев
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..Фото: vk.com
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У синоптиков для нас плохие новости - в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 - 5 градусов по шкале Цельсия, а местами, в восточных районах области, и до "минус" 7. Об этом сообщается в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области". Днем же в воскресенье столбик термометра вряд ли поднимется выше "плюс" 4 градусов. При этом из-за высокой влажности ощущаться будет как легкий морозец.

Причиной похолодания стало влияние Скандинавского антициклона, а, конкретно, вторжение полярных воздушных масс. Более-менее теплая погода должна наступить в Калининградской области только в конце следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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