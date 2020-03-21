Под Калининградом накануне Дня Победы возьмут под охрану памятники

21 Март 2020 2020-03-21T16:18:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийском городском округе в преддверии Дня Победы намерены взять под круглосуточную охрану памятники и воинские мемориалы. Об этом сообщает сайт «Типичный Балтийск».

За 10 дней до праздника полиция начнет осуществлять под усиленный контроль каждого из 11 местных объектов воинской славы. Прорабатывается вариант оборудования их системами видеонаблюдения. Кроме полицейских к делу могут привлечь сотрудников частных охранных предприятий и военнослужащих.

Причиной для принятия подобных мер стало заявление полиции о том, что именно накануне 9 Мая активизируются вандалы. Их выходки уже фиксировались в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU