Еще у двоих калининградцев обнаружен коронавирус
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В настоящее время в нашем регионе насчитывается шесть больных коронавирусом, одна женщина выписалась из больницы после выздоровления. В режиме самоизоляции находятся более 700 жителей области.
В России число заболевших за сутки выросло на 53 человека и составило 306 человек. Больше всего новых случаев - 17 - зарегистрировано в Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU