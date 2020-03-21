2020-03-21T17:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у двоих калининградцев обнаружен коронавирус

Кирилл Алексеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в нашем регионе насчитывается шесть больных коронавирусом, одна женщина выписалась из больницы после выздоровления. В режиме самоизоляции находятся более 700 жителей области.

В России число заболевших за сутки выросло на 53 человека и составило 306 человек. Больше всего новых случаев - 17 - зарегистрировано в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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