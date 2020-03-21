2020-03-21T18:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Иностранным дальнобойщикам рекомендовали минимизировать контакты с калининградцами

В правительстве области прошло селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции
Игорь ОРЕХОВ
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В правительстве Калининградской области под руководством губернатора Антона Алиханова состоялось совещание по вопросам предотвращения в сфере грузоперевозок негативных последствий в связи с текущими ограничениями из-за эпидемиологической ситуации. В мероприятии приняли участие руководители региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, пограничного управления, областной таможни, представители торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, представительства ассоциации международных автомобильных перевозчиков, Балтийского делового клуба. Между собой участники совещания общались по селектору.

Как сообщила пресс-служба правительства, были сформулированы рекомендации по организации работы водителей, осуществляющих перевозку грузов в Калининградскую область. Вне зависимости от страны, откуда движется груз, иностранные перевозчики должны максимально сократить контакты с российскими гражданами на пунктах пропуска и оперативно после прибытия покинуть территорию региона. Что касается российских водителей, им работодатели обязаны обеспечить условия для самоизоляции между рейсами и контролировать соблюдение этого режима.

- В случае невозможности обеспечить указанные условия, водитель помещается на изоляцию в течение 14 дней в домашних условиях или обсерваторе, - добавили в пресс-службе. - В этот период он не может быть привлечен к работе. Наниматели должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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