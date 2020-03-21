В Калининграде полиция вернула домой ушедшую гулять школьницу

21 Март 2020 2020-03-21T18:38:33+03:00

16-летняя девушка отсутствовала почти три дня и была объявлена в розыск

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Сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Центральному району Калининграда удалось установить местонахождение 16-летней Анастасии. Девушка ушла из дома 18 марта и пропала без вести. Обнаружили ее на одной из центральных улиц Калининграда. Школьница заявила, что «просто гуляла». Юную калининградку доставили в отдел полиции, а затем передали с рук на руки родителям.

- Инспекторы о делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с девушкой, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Установлено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU