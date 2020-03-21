Один из двух новых калининградцев, подхвативших коронававирус – 13 летний подросток

21 Март 2020 2020-03-21T18:54:15+03:00

По предварительной информации, мальчик привез COVID-19 в наш регион из Австрии

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Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, одним из двух выявленных сегодня в регионе зараженных коронавирусом в Калининграде является 13-летний мальчик. Тинейджер прибыл из Австрии, где, судя по всему, и подхватил опасную заразу. Его товарищ по несчастью – «удачно» съездивший в Польшу мужчина.

Оба калининградца отправлены в медицинский стационар, состояние пациентов опасений у врачей не вызывает. Устанавливаются все, с кем контактировали носители COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU