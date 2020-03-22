За двое суток калининградских пожарных 30 раз вызывали из-за палов сухой травы

22 Март 2020 2020-03-22T10:19:00+03:00

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В субботу утром калининградские пожарные сообщили через пресс-службу МЧС, что в пятницу 5 раз выезжали на ликвидацию палов сухой травы на территории области. Но уже на следующий день количество пожаров упятерилось – спасатели выезжали в поля уже 25 раз.

Других техногенных пожаров за те же сутки было зафиксировано 12. Получается, что с наступлением весны основные силы МЧС снова брошены на горящую сухую траву. И поджигатели, вероятно, задумаются об этом только тогда, когда спасатели не успеют приехать из горящего поля по их адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU