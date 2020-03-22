В Калининграде появился грузовик с «лечебной» грязью от COVID-19
Вечером в субботу 21 марта в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось фото очень грязного грузовика, на фургоне которого пальцем было написано: «COVID-19 тут нет. Грязь лечебная, можно лизать. 1 квадратный метр – 169.99 рублей».
Судя по комментариям подписчиков, испытывать лекарство от коронавируса пока никто не решился. При этом, как утверждает один из комментаторов, машина в таком виде катается по городу уже как минимум месяц, то есть еще до прихода эпидемии в Калининградскую область, а приписка «COVID-19 тут нет» появилась только недавно.
ИСТОЧНИК KP.RU