В Калининграде появился грузовик с «лечебной» грязью от COVID-19

22 Март 2020 2020-03-22T10:57:19+03:00

Очевидцы сообщают, что машину водитель не мыл и до начала эпидемии

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Вечером в субботу 21 марта в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось фото очень грязного грузовика, на фургоне которого пальцем было написано: «COVID-19 тут нет. Грязь лечебная, можно лизать. 1 квадратный метр – 169.99 рублей».

Судя по комментариям подписчиков, испытывать лекарство от коронавируса пока никто не решился. При этом, как утверждает один из комментаторов, машина в таком виде катается по городу уже как минимум месяц, то есть еще до прихода эпидемии в Калининградскую область, а приписка «COVID-19 тут нет» появилась только недавно.

ИСТОЧНИК KP.RU