В субботу в Калининградской области перевернулись два микроавтобуса
Ночные заморозки собирают свой «урожай» к Калининградской области. Так, утром в субботу 21 марта сразу на двух трассах перевернулись автомобили.
Первая авария с микроавтобусом произошла под Зеленоградском. Об этом в 9:40 сообщили в сообществе автомобилистов Калининградской области. Подробностей аварии до сих пор не появилось, однако известно, что уже утром на место прибыли два эвакуатора и сотрудники ГИБДД.
Второе ДТП случилось на трассе Большаково-Говорово-Неман, в районе Советска. Судя по всему, водитель микроавтобуса не справился с управлением и опрокинул свой автомобиль на бок. Информации о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU