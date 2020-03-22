2020-03-22T12:17:21+03:00
Происшествия

В субботу в Калининградской области перевернулись два микроавтобуса

Один – на развязке перед Советском, второй – у Зеленоградска
Иван МАРКОВ
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Перевернувшийся микроавтобус в районе СоветскаПеревернувшийся микроавтобус в районе СоветскаФото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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Ночные заморозки собирают свой «урожай» к Калининградской области. Так, утром в субботу 21 марта сразу на двух трассах перевернулись автомобили.

Первая авария с микроавтобусом произошла под Зеленоградском. Об этом в 9:40 сообщили в сообществе автомобилистов Калининградской области. Подробностей аварии до сих пор не появилось, однако известно, что уже утром на место прибыли два эвакуатора и сотрудники ГИБДД.

Второе ДТП случилось на трассе Большаково-Говорово-Неман, в районе Советска. Судя по всему, водитель микроавтобуса не справился с управлением и опрокинул свой автомобиль на бок. Информации о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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