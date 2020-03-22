В Калининградской области обследовано на COVID-19 почти две тысячи человек

22 Март 2020 2020-03-22T13:28:08+03:00

За последние сутки в регионе обследовались почти 200 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На утро 22 марта в Калининградской области под подозрением на заражение вирусом COVID-19 находится 916 человек (в их числе 15 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске). Все они, как сообщает регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, находятся под медицинским наблюдением. При этом число пациентов с подтвержденным диагнозом пока не изменилось – это 7 человек (один из них выздоровел).

Всего же в регионе обследовано 1856 человек. Только за последние судки обследовался 171 калининградец.

Напомним, в субботу 21 марта Роспотребнадзор сообщил о двух новых случаях заражения в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU