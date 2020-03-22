«Вот такое драгдилерство» Мэр Янтарного рассказал о спекулянтах, скупивших медицинские маски в Калининграде

22 Март 2020 2020-03-22T14:48:12+03:00

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Мэр Янтарного Алексей Заливатский, уже больше недели пытается обеспечить свой муниципалитет медицинскими масками и средствами дезинфекции. Во время поисков он столкнулся со спекулянтами, о которых в воскресенье написал на своей странице в фейсбуке.

- После очередного поста, мне в личку написали предложение о приобретении масок, - пишет Заливатский. - Мне надо на муниципалитет 5000 штук для начала. И тут же пишет мне руководитель зоопарка Светлана Соколова, ей тоже предложили маски, потребность 2500 шт., не для животных - для сотрудников. Оказалось поставщик один и тот же. Далее созваниваемся с «представителем поставщика». Договариваемся о встрече вечером в пятницу «где-нибудь в центре Калининграда».

Когда завхоз зоопарка и Заливатский прибыли на место, к ним подошла представитель поставщика.

- Заверила, что поставщик абсолютно надежный и сейчас подъедет, - продолжает мэр. - Проходит полчаса (он в пробке), час (уже трубку не берет), полтора... Становится понятно, что «поставщик» сливается. У него там «приступ случился» (то ли сердечный, то ли диареи), ну и так далее. Перенесли «на завтра», с пониманием того, что это бред и завтра тоже никто ничего не привезт. Далее истории повторяются, но уже без очных встреч. Сказочники скидывают видео, на котором коробки с масками и пишут про авансы, потом пишут, что объем неинтересный и «Якутия заказывает 1 млн. шт.». И исчезают. Вот такое драгдилерство, с паролями, озиранием по сторонам и явками в подворотнях.

Заливатский заметил, что в официальных аптечных сетях за все время ему удалось приобрести всего 50 масок. И только после обращения к аптечному руководству.

ИСТОЧНИК KP.RU