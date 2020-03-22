В Польше от коронавируса скончалась 37-летняя воспитательница детсада

22 Март 2020 2020-03-22T15:26:34+03:00

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В Польше скончался уже шестой пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19. Как сообщает gazeta.pl, женщине было 37 лет, и она работала воспитательницей в детском саду.

В инфекционную больницу Познани, по словам врачей, она поступила в «крайне тяжелом состоянии» и, несмотря на процедуры интенсивной терапии, «критическое состояние сохранялось».

Польский Минздрав также продублировал в Twitter сообщение о том, что, кроме тяжелого состояния у пациентки были другие сопутствующие заболевания.

Когда доктора попытались установить, общалась ли пациентка с теми, кто вернулся из Италии, они получили отрицательный ответ. Однако впоследствии оказалось, что женщина общалась со своим двоюродным братом, водителем грузовика, ездившим в Италию.

Сразу после госпитализации пациентки на 14-дневный карантин было отправлено 100 человек (включая детей) из ее окружения.

ИСТОЧНИК KP.RU