2020-03-22T15:26:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Польше от коронавируса скончалась 37-летняя воспитательница детсада

Женщина стала шестой погибшей пациенткой в соседней республике
Иван МАРКОВ
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В Польше скончался уже шестой пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19. Как сообщает gazeta.pl, женщине было 37 лет, и она работала воспитательницей в детском саду.

В инфекционную больницу Познани, по словам врачей, она поступила в «крайне тяжелом состоянии» и, несмотря на процедуры интенсивной терапии, «критическое состояние сохранялось».

Польский Минздрав также продублировал в Twitter сообщение о том, что, кроме тяжелого состояния у пациентки были другие сопутствующие заболевания.

Когда доктора попытались установить, общалась ли пациентка с теми, кто вернулся из Италии, они получили отрицательный ответ. Однако впоследствии оказалось, что женщина общалась со своим двоюродным братом, водителем грузовика, ездившим в Италию.

Сразу после госпитализации пациентки на 14-дневный карантин было отправлено 100 человек (включая детей) из ее окружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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