В Калининградской области в воскресенье не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции
Однако в других регионах выявлен 61 новый пациент с подтвержденным диагнозом
В Калининграде остается 7 подтвержденных случаев новой инфекцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье 22 марта Роспотребнадзор объявил о 61 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России. Диагнозы подтвердились в 6 регионах, однако Калининградской области среди них не оказалось. Таким образом, в области по-прежнему остается 7 зараженных вирусом Covid-19 (1 пациентка уже выписана).
Больше всего случаев выявлено в Москве – 54, по 2 в Кировской области и Удмуртии, а также по одному в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.
В итоге, на сегодняшний день в России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU