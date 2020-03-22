2020-03-22T17:02:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области в воскресенье не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции

Однако в других регионах выявлен 61 новый пациент с подтвержденным диагнозом
Иван МАРКОВ
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В Калининграде остается 7 подтвержденных случаев новой инфекцииВ Калининграде остается 7 подтвержденных случаев новой инфекцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В воскресенье 22 марта Роспотребнадзор объявил о 61 новом случае заражения коронавирусной инфекцией в России. Диагнозы подтвердились в 6 регионах, однако Калининградской области среди них не оказалось. Таким образом, в области по-прежнему остается 7 зараженных вирусом Covid-19 (1 пациентка уже выписана).

Больше всего случаев выявлено в Москве – 54, по 2 в Кировской области и Удмуртии, а также по одному в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

В итоге, на сегодняшний день в России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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