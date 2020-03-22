В Янтарном началась подготовка к пляжному сезону

22 Март 2020 2020-03-22T18:02:56+03:00

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В Янтарном, несмотря на тревожные прогнозы по поводу распространения коронавируса, началась подготовка к туристическому сезону. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Заливатский.

- Люди гуляют, а мы начали подготовку к сезону, - сообщил он на своей странице в фейсбуке. – Выравниваем место под дорожки, подготавливаем инфраструктуру, перемещаем спасательные посты.

Заливатский также уверил, что пляжный сезон в Янтарном состоится в любом случае, «с туристами или без туристов».

Один из подписчиков тут же в шутку поинтересовался, будет ли соблюдаться безопасное расстояние между лежаками. На это мэр ответил, что будет «и крем с антисептиком».

ИСТОЧНИК KP.RU