В поселке Яблоновка Озерского района начали разбирать последнюю достопримечательность
В Озерском районе намечается очередная потеря. В поселке Яблоновка начали постепенно разбирать здание бывшей начальной и вечерней школы, в котором до войны по одной из версий располагался дом пастора, а по другой - сельская усадьба.
Судя по фотографиям калининградского краеведа Николая Кожанова, в здании уже выставлены двери и окна вместе с рамами.
- В тиши карантина жители Яблоновки посягнули на последнюю достопримечательность своего поселка – дом пастора, - пишет Кожанов. - Роскошный особняк после Второй Мировой войны стал поселковой школой, начальной и вечерней. Затем перешел в частные руки, где много лет простоял бесхозно. Сегодня зданию, похоже, каюк. Поселок можно смело проезжать мимо.
Напомним, часть застройки поселка была снесена еще в советское время, в 1994 году начала сильно рушиться кирха (сейчас она представляет собой руину), в 2017 году разобрали на кирпич постройки пасторского хоздвора, а в 2019 снесли часть бывшего гостевого дома Отто Вашковски.
ИСТОЧНИК KP.RU