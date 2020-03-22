В поселке Яблоновка Озерского района начали разбирать последнюю достопримечательность

22 Март 2020 2020-03-22T19:56:24+03:00

В доме пастора, в котором после войны размещалась шкла, уже выставили окна

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В Озерском районе намечается очередная потеря. В поселке Яблоновка начали постепенно разбирать здание бывшей начальной и вечерней школы, в котором до войны по одной из версий располагался дом пастора, а по другой - сельская усадьба.

Судя по фотографиям калининградского краеведа Николая Кожанова, в здании уже выставлены двери и окна вместе с рамами.

- В тиши карантина жители Яблоновки посягнули на последнюю достопримечательность своего поселка – дом пастора, - пишет Кожанов. - Роскошный особняк после Второй Мировой войны стал поселковой школой, начальной и вечерней. Затем перешел в частные руки, где много лет простоял бесхозно. Сегодня зданию, похоже, каюк. Поселок можно смело проезжать мимо.

Напомним, часть застройки поселка была снесена еще в советское время, в 1994 году начала сильно рушиться кирха (сейчас она представляет собой руину), в 2017 году разобрали на кирпич постройки пасторского хоздвора, а в 2019 снесли часть бывшего гостевого дома Отто Вашковски.

ИСТОЧНИК KP.RU