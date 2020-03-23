В Калининграде при падении в автобусе травмы получила 10-летняя девочка
Школьница госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде при падении в автобусе пострадала 10-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Емельянова. Водитель автобуса «Сетра» в районе дома №47 применил экстренное торможение, из-за чего девочка не удержалась на ногах и упала.
В результате падения школьница получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU