В Калининграде при падении в автобусе травмы получила 10-летняя девочка

23 Март 2020 2020-03-23T10:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде при падении в автобусе пострадала 10-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Емельянова. Водитель автобуса «Сетра» в районе дома №47 применил экстренное торможение, из-за чего девочка не удержалась на ногах и упала.

В результате падения школьница получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU