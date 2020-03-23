«Белавиа» приостанавила полеты в Калининград

23 Март 2020 2020-03-23T10:24:05+03:00

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Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» с этой недели приостанавливает рейсы в Калининград. Об этом сообщается на страницах перевозчика в социальных сетях.

Рейсы в Калининграда приостанавливаются с понедельника, 23 марта по 10 апреля. Изменение даты вылета можно сделать до 31 декабря этого года.

Также белорусская авиакомпания временно приостановила полеты в Санкт-Петербург.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Россия с понедельника, 23 марта, временно прекращает авиасообщение со всеми странами. Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других стран и обратно. Под запрет также не попали чартеры, на которых граждан России вывозят из европейских государств.

ИСТОЧНИК KP.RU