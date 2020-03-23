Калининградский «Водоканал» ограничил посещение своего офиса с понедельника
С понедельник, 23 марта, калининградский «Водоканал» ограничил посещение своего офиса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В первую очередь, в зал обслуживания абонентов будут пускать посетителей по количеству работающих окон, в помещении канцелярии – до 1 человека. Также изменен режим работы с посетителями, например, суббота стала неприемным днем.
Руководство «Водоканала» предлагает абонентам направлять письменные обращения (почта, e-mail), а также пользоваться возможностью дистанционного решения возникающих вопросов: на официальном сайте предприятия www.vk39.ru размещена информация о способах удалённой передачи показаний, оплаты коммунальных услуг, а также телефоны служб и специалистов.
При необходимости вы можете уточнить всю интересующую информацию помногоканальному телефону 667 667.
ИСТОЧНИК KP.RU