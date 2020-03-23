В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

23 Март 2020 2020-03-23T10:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов от электричества отключат дома по пр-т Ленинский 1-3, 5, 5а, 7-9, 11-15, 47, ул. Подп. Иванникова 3а, 7, 11, 15, ул. Черняховского 2-4а, 4б, 6, 6а-12а, ул. Кирова 7, 15, ул. Чайковского 15, 20-24.

Военный городок на ул. Муромская, 62 останется без электричества до 15 часов

До 14 часов от воды отключат дома по ул. А. Невского 32 (МАУ СОШ №33); ул. Портовая 6а; ул. Брусничная 5-13.

До 17 часов воды не будет на ул. П. Морозова 45-53.

ИСТОЧНИК KP.RU