В Калининградской области объявлено о начале пожароопасного сезона
Пожароопасный сезон начался в Калининградской области. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности в лесах, соблюдать правила безопасности при курении.
Пожароопасный сезон начался также и в 16 субъектах России: на всей территории Краснодарского края, Псковской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областей, Республик Крым, Ингушетия и Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, в Севастополе и в 21 муниципальном районе Приморского края.
Ранее пожароопасный период объявили на территории Куршской косы.
«Нарушение правил пожарной безопасности на особо охраняемой природной территории могут стать причиной уничтожения ценных природных комплексов и экологических систем», - сообщает пресс-служба нацпарка.
Костры угрожают объектам туристической инфраструктуры и жилым домам.
Наблюдение на косе ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер и космического мониторинга Рослесхоза.
ИСТОЧНИК KP.RU