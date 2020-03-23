В Калининградской области объявлено о начале пожароопасного сезона

23 Март 2020 2020-03-23T11:06:05+03:00

За разжигание костров в запрещенных для этого местах полагается штраф

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Пожароопасный сезон начался в Калининградской области. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности в лесах, соблюдать правила безопасности при курении.

Пожароопасный сезон начался также и в 16 субъектах России: на всей территории Краснодарского края, Псковской, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Смоленской и Белгородской областей, Республик Крым, Ингушетия и Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, в Севастополе и в 21 муниципальном районе Приморского края.

Ранее пожароопасный период объявили на территории Куршской косы.

«Нарушение правил пожарной безопасности на особо охраняемой природной территории могут стать причиной уничтожения ценных природных комплексов и экологических систем», - сообщает пресс-служба нацпарка.

Костры угрожают объектам туристической инфраструктуры и жилым домам.

Наблюдение на косе ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер и космического мониторинга Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU