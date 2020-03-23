Литва до четверга продлила транзит через свою территорию для возвращающихся домой иностранцев

23 Март 2020 2020-03-23T11:54:54+03:00

Проезд разрешен без остановок, которые не являются необходимыми

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Правительство Литвы продлило периода транзита через свою территорию для иностранцев, возвращающихся на родину до четверга, 26 марта. Об этом пишет DELFI.

Транзит разрешен в государства проживания без остановок, которые не являются необходимыми.

«При этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы», - цитирует издание слова министр внутренних дел Риты Тамашунене.

Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.

ИСТОЧНИК KP.RU