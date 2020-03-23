2020-03-23T11:54:54+03:00
Общество

Литва до четверга продлила транзит через свою территорию для возвращающихся домой иностранцев

Проезд разрешен без остановок, которые не являются необходимыми
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Правительство Литвы продлило периода транзита через свою территорию для иностранцев, возвращающихся на родину до четверга, 26 марта. Об этом пишет DELFI.

Транзит разрешен в государства проживания без остановок, которые не являются необходимыми.

«При этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы», - цитирует издание слова министр внутренних дел Риты Тамашунене.

Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24