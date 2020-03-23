Литва до четверга продлила транзит через свою территорию для возвращающихся домой иностранцев
Правительство Литвы продлило периода транзита через свою территорию для иностранцев, возвращающихся на родину до четверга, 26 марта. Об этом пишет DELFI.
Транзит разрешен в государства проживания без остановок, которые не являются необходимыми.
«При этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы», - цитирует издание слова министр внутренних дел Риты Тамашунене.
Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.
ИСТОЧНИК KP.RU