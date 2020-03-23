Калининградская область попала в число опасных для командировок регионов России
Издание "Город 55" проанализировало карту распространения коронавируса по России и составило рейтинг наиболее опасных регионов для командировок.
Первой место с большим отрывом заняла Москва, где, по последним данным, зарегистрировано 262 случая коронавируса. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург (35 и 16 случаев соответственно). В пятерке наиболее зараженных регионов находятся также Самарская и Свердловская области - по 9 случаев.
В Нижегородской, Кировской областях и республике Саха - по 7 случаев. Калининградскоая область занимает десятое место. У нас в стационаре остается 6 человек с диагнозом коронавирус (два новых случая подтвердились в субботу), при этом одна пациентка в пятницу была выписана из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU