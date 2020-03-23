В Калининграде в ДТП пострадал пьяный мотоциклист без прав
31-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В воскресенье, 22 марта, в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Парадной в 16 часов. Водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.
В результате ДТП 31-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав.
ИСТОЧНИК KP.RU