2020-03-23T11:59:40+03:00
Происшествия

В Калининграде в ДТП пострадал пьяный мотоциклист без прав

31-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 22 марта, в Калининграде в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Парадной в 16 часов. Водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.

В результате ДТП 31-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован. В ходе проверки было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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