2020-03-23T12:03:47+03:00
Происшествия

В озере на Печатной подростки обнаружили труп 40-летнего мужчины

Следователи выясняют обстоятельства дела
Кирилл Алексеев
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..Фото: klops.ru
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Накануне, катаясь на плоту по озеру на улице Печатной (Московский район, возле улицы Камской), подростки обнаружили в воде темный предмет. А когда подплыли, выяснилось, что это труп мужчины. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило издание "Клопс.Ru".

Мальчишки позвонили в полицию, и вскоре на место прибыла оперативная групп следственного управления СК России по Калининградской области. Обстоятельства дела выясняются. Погибшему мужчине около 40 лет, предварительно труп находится в воде около двух суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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