На ул. Тихорецкой в Калининграде во дворе дома сбили пожилую женщину

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:32+03:00

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В воскресенье вечером на улице Тихорецкой неустановленный водитель сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20 часов. Водитель автомобиля при заезде на придомовую территорию дома №22 сбил 73-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

Женщину с травмами доставили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, разыскивается водитель,

совершивший наезд на пешехода. Госавтоинспекция обращается ко всем горожанам, которые располагают сведениями о данном происшествии, а также личности и местонахождении виновника ДТП, сообщить по телефону 552-526.

ИСТОЧНИК KP.RU