В Калининграде проект «Народный экскурсовод» перешел в онлайн-режим
Калининградские гиды под патронатом проекта «Народный экскурсовод» перешли в онлан-режим и теперь используют хештег #карантинтрэвел. Как сообщается в группе проекта в «ВКонтакте», каждый день в 12:00 по калининградскому времени экскурсоводы проводят эфир «В Калининграде -полдень» и рассказывают о нашем городе и крае.
Нововведение стартовало 22 марта.
В понедельник 23 марта экскурсию, посвященную площади Победы, проведет пользователь Инстаграм @reiseleiterin_tanja, а во вторник 24-го - @gid.kaliningrad.
Онлайн-встречи продлятся до начала апреля.
Эфиры проходят в Инстаграме. Запись эфира доступна в течение 24 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU