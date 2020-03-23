В Калининграде проект «Народный экскурсовод» перешел в онлайн-режим

23 Март 2020 2020-03-23T12:41:41+03:00

Теперь участвовать в экскурсиях можно, не выходя из дома

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Калининградские гиды под патронатом проекта «Народный экскурсовод» перешли в онлан-режим и теперь используют хештег #карантинтрэвел. Как сообщается в группе проекта в «ВКонтакте», каждый день в 12:00 по калининградскому времени экскурсоводы проводят эфир «В Калининграде -полдень» и рассказывают о нашем городе и крае.

Нововведение стартовало 22 марта.

В понедельник 23 марта экскурсию, посвященную площади Победы, проведет пользователь Инстаграм @reiseleiterin_tanja, а во вторник 24-го - @gid.kaliningrad.

Онлайн-встречи продлятся до начала апреля.

Эфиры проходят в Инстаграме. Запись эфира доступна в течение 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU